Molise e Marche, la terra trema ancora: terremoto 5.1

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 agosto in Molise a Montecilfone in provincia di Campobasso, con magnitudo 5.1. Successivamente ci sono state diverse altre scosse con mangitudo più basse.

All’alba la terra ha tremato anche nelle Marche, a 9 km da Ancona, con magnitudo 2.6. In Molise nei giorni scorsi erano state avvertite altre scosse. È stato chiuso per precauzione il viadotto principale di Campobasso. Molte persone sono uscite in strada in preda al panico, una donna in stato di shock è stata bloccata in ascensore. Non si registrano per fortuna feriti o danni a case, solo piatti e bicchieri rotti. Danneggiato però è anche il turismo a causa della fuga dei vacanzieri.

(Fonte: Repubblica.it)