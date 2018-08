Autostrade, il Pd accusa: «Lega votò decreto “salva-Benetton”»

Condividi

Dopo il lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, non si placa la polemica politica. L’ex premier Matteo Renzi nei giorni scorsi ha dichiarato che i Benetton, azionisti di maggioranza della società Autostrade, avevano finanziato la Lega. Ieri il Pd ha rilanciato parlando del decreto cosiddetto “salva-Benetton” sulle concessioni. «Nel 2008 Matteo Salvini votò a favore del cosiddetto “salva Benetton”, che diede al gruppo le concessioni molto vantaggiose per Autostrade. (Il Pd, invece, votó in blocco contro questo decreto). Salvini governava con Berlusconi, ora non se lo ricorda più? Meglio rinfrescargli la memoria» ha scritto su Twitter Debora Serracchiani, ex governatrice del Friuli.

Intervistato alla trasmissione Agorà di Rai3 il ministro dell’interno Matteo Salvini ha risposto ammettendo di aver votato quella legge e aggiungendo: «da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato e verificato le concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno». Salvini si è anche detto favorevole a un’eventuale nazionalizzazione della gestione delle autostrade.

(Fonte: Repubblica.it)