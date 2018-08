Autostrade, Zaia: «pubbliche? No, meglio private» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

«Non mi entusiasma il tema della statalizzazione (delle autostrade, ndr) […] ma se qualcuno decidesse mai di farlo, sappia che con le regole di oggi sarebbe difficile. A regole invariate è meglio il privato del pubblico». Lo ha affermato oggi a palazzo Balbi sul Canal Grande a Venezia il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo la riunione dell’esecutivo regionale. E ha aggiunto: «Pensiamo al “project financing“, che è stato inventato per sfruttare l’efficienza del privato sul mercato, per conto del pubblico». E nel caso si volesse far gestire le autostrade direttamente allo Stato, ha ribadito Zaia, «se non si cambiano le regole si va al massacro». Il governatore veneto ha espresso anche toni garantisti nei confronti della Società autostradale e della famiglia Benetton (famiglia veneta). Ha espresso fiducia nella commissione ministeriale che dovrà chiarire fino in fondo le cause del crollo del ponte Morandi di Genova «e di chi sono le responsabilità. Lo dobbiamo alle 43 persone che sono morte e alle quali nessuno ridarà più la vita».

«Penso comunque che vi sia una responsabilità oggettiva sia del gestore sia della vigilanza …». Da qui il parallelo con la vicenda del crac delle popolari venete: «riflettori centrati sempre su Consoli e Zonin: accendete anche una lampadina sulla Banca d’Italia, che forse capiamo di più». Sull’ipotesi di revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, Zaia rimanda al governo, che con i contratti alla mano saprà cosa fare. Mentre ritorna sull’ipotesi del federalismo autostradale che peraltro era nel suo programma elettorale del 2010. «Ne sto parlando da otto anni, ovvero della necessità di mettere in rete la viabilità regionale e interregionale. Si tratta di mettere in un unico contenitore diverse infrastrutture», sottolinea il Presidente. Il riferimento è alla Cav (gestore del Passante di Mestre partecipata da Regione e Anas), Autovie Venete (società in house con il Friuli Venezia Giulia), l’A22 del Brennero (con cui la Regione ha rapporti), la SPV (di cui la Regione è concessionaria). «Immaginiamo che si possa ridisegnare la mobilità di tutto il Nordest con queste grandi infrastrutture. E ora, dopo ciò che è accaduto a Genova, penso sia un progetto più che attuale». E Zaia pensa ad una gestione pubblico-privata.

GLI STRALCI PIU’ SIGNIFICATIVI DELLA CONFERENZA STAMPA DI LUCA ZAIA: