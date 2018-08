Maxi-sequestro di marijuana, sgominata rete di spacciatori nigeriani

Condividi

10:30 – Sei persone arrestate e circa 45 chilogrammi di marijuana sequestrati tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: è il bilancio di un’operazione antidroga condotta nel mese di agosto dalla Procura della Repubblica di Trieste con la Squadra Mobile. Le indagini sono state avviate alcuni mesi fa, dopo aver notato un uomo di 32 anni, di origini nigeriane, apparentemente mendicante, cedere dosi di marijuana nei pressi dell’Ospedale Maggiore a Trieste, successivamente sequestrate agli acquirenti. Dalle indagini è emerso che l’uomo arrivava, con cadenza quasi quotidiana, da Udine, luogo del suo domicilio, portando con sé alcune dosi di droga. Il 18 agosto è stato arrestato e condotto in carcere dopo essere stato sorpreso con la sostanza pronta per essere ceduta.

In collaborazione con la Squadra Mobile di Udine è stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo friulano anche un giovane di 25 anni, anch’egli di origini nigeriane, presunto fornitore del connazionale, trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana. Ulteriori indagini svolte dalla Squadra Mobile di Trieste hanno permesso di effettuare altri sequestri di stupefacente con il supporto delle Squadre Mobili di Venezia, Vicenza e Padova, dove sono stati arrestati due nigeriani di 23 e 24 anni, ai quali sono stati sequestrati 6 chili di stupefacente ciascuno. A Mestre è finito in manette un cittadino nigeriano di 30 anni, fermato mentre trasportava 20 chili di marijuana. Infine, ieri a Vicenza, è stato arrestato un altro 24enne di origini nigeriane, che deteneva 11 chilogrammi di stupefacente. (Fonte: Ansa)

