Falsi vaccini, pm chiede processo per ex infermiera Petrillo

Dovrà presentarsi in aula a Udine il prossimo 2 novembre per l’udienza preliminare Emanuela Petrillo, ex dipendente dell’Usl 2 licenziata con l’accusa di aver finto di somministrare vaccini a 7 mila bambini tra Veneto e Friuli, negando in realtà loro la vaccinazione, per le sue convinzioni personali.

Come scrive Andrea Rossi Tognon sul Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 9, il pm ha chiesto il processo con le accuse di peculato, omissione d’ atti d’ufficio e falsità ideologica e materiale con l’aggravante di aver commesso ciò da pubblico ufficiale. Anche gli avvocati della Petrillo confermano di voler andare a processo rifiutando i riti alternativi.