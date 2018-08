Maestra 65enne rinuncia a posto fisso: «datelo a un giovane»

Condividi

Dopo una vita da precaria una maestra toscana si è vista offrire un contratto a tempo indeterminato da una scuola di Lucca. Ma la 65enne è ormai prossima alla pensione e ha rifiutato il posto fisso: «datelo a un giovane».

«Se avesse accettato avrebbe avuto diritto a una rivalutazione della pensione – ha commentato il sindacalista della Flc-Cigl di Massa e Carrara Antonio Mercuri -. Ora andrà in pensione con la minima». Per quanto il gesto sia nobile, sono molti in Italia gli insegnanti che rimangono precari anche in età avanzata, quindi non è detto che il suo posto sia preso da un giovane, ma è più probabile che dopo la sua rinuncia subentri un altro insegnante precario 50enne o 60enne.

