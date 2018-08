Porto Cesareo, fulmine in spiaggia: grave 13enne

Condividi

Il maltempo ha causato disagi, feriti e un morto, in varie zone d’Italia. A Porto Cesareo, in Puglia, un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia sotto gli occhi esterrefatti dei bagnanti colpendo un 13enne che ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Disagi anche sulla linea ferroviaria Bologna-Padova, sempre a causa di un fulmine. A Varese è stato trovato senza vita un 64enne disperso da giovedì sul lago Maggiore a causa di una tempesta.

(Fonte:Tgcom24)