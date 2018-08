Valdobbiadene (Tv), furto all'”Osteria senz’oste”: appello social

Condividi

Qualcuno ha rubato la piccola cassaforte dell'”Osteria senz’oste” di Valdobbiadene (Treviso), famosa perché si può mangiare e bere (e godere del panorama) senza un prezzo definito, ma lasciando un’offerta a discrezione. Già in passato gli organizzatori si erano lamentati che la gente non pagava o lasciava mance irrisorie, ma ora qualcuno si è spinto molto oltre, arrivando a sottrarre persino quelle mance.

«Siamo certi che chi si è preso sbadatamente questo salvadanaio, si accorga di esserselo preso, sempre sbadatamente,e lo riporti quanto prima – scrive il custode della trattoria su Facebook -. All’interno di esso forse qualche euro, il valore di qualche lavoretto messo a disposizione da artigiani locali. Non ti paghi di sicuro un week end last minute in Sardegna..magari ti becchi pure il brutto tempo. Sii gentile, riporta la cassettina al proprio posto,ci faresti felici».