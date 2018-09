LR Vicenza, Lelj: «Biancorossi risorgano da disastro ecologico» [VIDEO]

Condividi

«Da commentatore sportivo del Vicenza spero di aver già visto le cose più brutte che si potessero vedere nel calcio, almeno per i biancorossi. Sono convinto che il Vicenza ora sia fuori dal tunnel. Però peggio di così negli ultimi 12 anni non si poteva fare: è stato un vero e proprio “disastro ecologico”». L’ha definito così il declino della realtà biancorossa (che si è concluso con il fallimento della stagione scorsa) Giuseppe Lelj, classe 1952, originario di Roseto degli Abruzzi, che da giocatore ha collezionato 122 presenze e 2 reti in Serie A e 72 presenze in Serie B.

Oggi dirigente sportivo e allenatore, fu difensore di diverse squadre di calcio tra cui il magico “Real” Vicenza di Giovan Battista Fabbri, e compagno di Vinicio Verza e di Paolo Rossi che venerdì 31 agosto 2018 sono intervenuti con lui alla presentazione del Club Biancorosso dedicato a “Giancarlo Salvi” (loro collega e amico) mancato nel 2016.

Lelj ha ricordato nella sala conferenze dell’Associazione Italiana Calciatori, l’amicizia con Giancarlo, il numero 8 del Vicenza. Si erano conosciuti nella Sampdoria, dove Salvi era cresciuto e lui era “transitato” per un anno. Poi si ritrovarono al Lanerossi dove contribuirono entrambi al successo di quella “nobile provinciale” che raggiunse il secondo posto in classifica della serie A nel 1978.

Ci racconta qualche aneddoto sul numero 8 del Lanerossi, Giancarlo Salvi?

«Arrivava per primo negli spogliatoi per prendersi i pantaloncini più larghi, più comodi … (sorride) … Poi sin dai tempi della Samp nei ritiri dormivamo assieme in stanza … Con Giancarlo abbiamo condiviso tanto: alti e bassi, successi e sconfitte, molto lavoro – racconta Lelj – e tutti questi ricordi non moriranno mai: Giancarlo ci sarà sempre, io ci sarò sempre, non ci cancellerà mai nessuno …».

Mister Lelj ci dica cosa è cambiato da quegli anni …

«Oggi il calcio è cambiato molto – continua la “roccia d’Abruzzo” (come era stato soprannominato da giocatore) – il business, la comunicazione, il marketing sono entrati in modo preponderante anche in questo mondo: ed ecco che ci spieghiamo il perché di cessioni supermilionarie come quella di Cristiano Ronaldo. Possiamo chiederci se sia giusto o sbagliato, però è così nello sport professionistico. Non ha senso opporsi al nuovo che avanza e al progresso. L’importante è salvaguardare i rapporti tra le persone e il dialogo».

Passiamo ai giovani: che messaggio vuole lanciare?

«Anche i tempi sono molto cambiati – prosegue l’ex terzino – e oggi tutto è amplificato dalla comunicazione e dai media in modo esponenziale. Le percentuali dei ragazzi delle giovanili che riuscivano ad arrivare al professionismo sono più o meno le stesse di oggi. Ritengo però che sia basilare non far mancare mai l’educazione e il rispetto per l’altro».

Ai Mondiali 2018 l’Italia non c’era. Che crisi c’è nel calcio italiano?

«E’ evidente c’è crisi nei rapporti – conclude mister Lelj – sia tra persone, sia nelle istituzioni del calcio, e così via. Oggi in Italia o sei con me o sei contro di me: è tutto bianco o è tutto nero, anche nella politica. E invece bisogna spiegarsi, dialogare, dire perché sì, e perché no … e invece si fa solo muro contro muro, e non va bene.

E poi non dobbiamo perdere la nostra peculiarità nel gioco e nella gestione del calcio. Non ha senso rincorrere modi di vedere, vivere e gestire il calcio diversi (come quelli della Germania o più esotici del Brasile). Dobbiamo esprimere orgoglio nell’essere italiani e anche del nostro calcio».