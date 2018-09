Matrimonio Ferragni-Fedez, Lucarelli: «invitati come migranti “Diciotti”»

Condividi

È destinato a far discutere l’articolo dell’opinionista Selvaggia Lucarelli a proposito del matrimonio tra Chiara Ferragni, fashion blogger, e il cantante Fedez, pubblicato sul Fatto Quotidiano. «Dopo quella dei poveri ostaggi della “Diciotti”, il paese si trova a gestire una nuova emergenza umanitaria: gli ostaggi del matrimonio dei Ferragnez – ha scritto la Lucarelli nell’articolo condiviso anche su Facebook, facendo arrabbiare i fan della coppia social -. Centocinquanta persone prelevate dalle loro abitazioni, deportate su un aereo in Sicilia, obbligate a posare con dei pupazzi con le fattezze degli sposi e con l’ansia di avere l’espressione giusta pure quando stanno digerendo la cassata al ricevimento, perché se finisci con una faccia di merda abbinato all’hashtag TheFerragnez su Instagram, in questi giorni, ti tocca una gogna che neppure i ladri di patate nel Medioevo».