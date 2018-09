Serracchiani (Pd): «per colpa di Salvini 12mila clandestini in più»

Condividi

«Per volontà del ministro dell’Interno Matteo Salvini ci sono oltre 12mila clandestini in più liberi di girare l’Italia. Una tattica spregevole per creare un problema di sicurezza, e poi denunciarlo senza risolverlo. Intanto dove sono i rimpatri di massa?», E’ questo il tweet pubblicato qualche ora fa dall’ex governatrice del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.

L’ex segretaria nazionale del Partito Democratico ha continuato il suo attacco su Facebook: «Salvini continua a dire che lo pagano per far arrivare meno clandestini, e invece non li ferma e non li rimpatria, e anche se li prendesse tutti non saprebbe dove metterli. Anzi, la Lega sta deliberatamente creando un problema di sicurezza e sociale».