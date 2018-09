A13, si ribalta tir che trasporta soda caustica: disagi e code

Condividi

Grave incidente questo pomeriggio in A13 nel tratto bolognese tra le uscite Interporto e Arcoveggio. Un mezzo pesante che trasportava soda caustica si è ribaltato provocando la morte del conducente. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni registrando code e disagi. Tutti gli automobilisti che si trovavano in coda sono stati fatti sgomberare per la pericolosità della sostanza che si è diffusa soprattutto nell’aria. C’è un forte rischio di intossicazione ed è per questo che l’area risulta ancora interdetta. (Fonte: Ansa)