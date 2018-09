Condividi

L’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda in un’intervista a “RadioAnch’io24” si è complimentato con i sindacati e il governo per l’accordo raggiunto con la nuova proprietà sull’Ilva di Taranto.

«Per un politico non è semplice cambiare idea – ha detto Calenda -. Ma il ministro Di Maio mi ha risposto in maniera maleducata perché, se uno ti fa i complimenti, dirmi io non ti rispondo, secondo me ha travisato. Il mio era un complimento sincero».

(Fonte: IlSole24Ore)