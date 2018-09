Case popolari in cambio di voti: in manette politici e dirigenti

Condividi

Sono scattate le misure di custodia cautelare per 9 persone a Lecce nell’ambito di un’inchiesta sul voto di scambio. Consiglieri comunali, ex assessori (sia di destra che di sinistra) e dirigenti assegnavano case popolari in cambio di voti. In tutto le persone indagate sono 46, tra cui l’attuale consigliere comunale Attilio Monosi.

Secondo gli inquirenti in alcuni casi le persone beneficiarie degli alloggi non erano nemmeno in graduatoria. Le accuse sono diverse, si va dall’associazione a delinquere alla corruzione elettorale, passando per abuso d’ufficio, falso, occupazione abusiva e anche violenza privata e lesioni.

