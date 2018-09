Fondi Lega, Magistratura Democratica: «Salvini usa toni intimidatori»

Condividi

La Magistratura Democratica ha deciso di rispondere alle dichiarazioni di Matteo Salvini sul sequestro dei fondi della Lega giudicando i suoi toni verso le toghe «intimidatori». Il presidente Riccardo De Vito e la segretaria Mariarosaria Guglielmi affermano in una nota: «non siamo di fronte alla valutazione critica di provvedimenti e di iniziative giudiziarie che in uno stato di diritto è legittima ed essenziale, ma ad affermazioni inaccettabili, che evidenziano toni e contenuti intimidatori. L’accusa alla magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza rispetto all’esercizio delle prerogative che alla giurisdizione spettano a tutela dei diritti e della legalità».

«Contrapporre l’accertamento giudiziario alla volontà espressa dal consenso elettorale – continua la nota -, significa riproporre una visione falsamente democratica del potere come immunità dal controllo di legalità, svolto da un’autorità giudiziaria indipendente. La magistratura è consapevole e attenta ai limiti delle sue funzioni e non si interessa di chi esercita la funzione di indirizzo politico. Come in passato – concludono – temiamo la pretesa di esercitarla al di fuori dei vincoli che pone la Costituzione a tutela dell’eguaglianza di tutti di fronte alla legge e dell’indipendenza della magistratura».

Ph: dontortacoordinamentobanchepopolarivenete.wordpress.com