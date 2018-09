Ieg, Rucco: «politica esca da fiera Vicenza»

Condividi

Ieri il sindaco di centrodestra di Vicenza Francesco Rucco ha incontrato per la prima volta il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, per parlare della quotazione in borsa della società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza. Come scrive Gian Maria Collicelli sul Corriere del Veneto nel’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 7, è emersa l’ipotesi che Vicenza holding, società partecipata a pari titolo tra Comune, Provincia e Camera di commercio, ceda tutte le sue quote a quest’ultima, dopo averne ceduto il 4%.

«Guardiamo con attenzione e con favore – ha detto il presidente di Ieg – all’eventualità che un domani ci sia un interlocutore unico dei soci vicentini. «Sono d’accordo – ha aggiunto Rucco – a una minore presenza della politica e invece a un maggior peso del mondo economico nel gruppo fieristico e penso che questa linea sia sposata anche da altri soci». Intanto è stata fissata la data per la quotazione in borsa di Ieg: 12 novembre.