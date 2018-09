Lavoro, Assindustria Veneto Centro: «no a protesta in piazza»

Condividi

Il presidente di Assindustria Veneto Centro, Massimo Finco, si smarca dall’ipotesi di una protesta di piazza contro il cosiddetto decreto dignità varato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. «Altro che “prenditori“: ci diano una politica industriale che ci aiuti ad essere competitivi». Lo ha dichiarato ieri dal porto di Chioggia. «Non vedo argomenti sul tavolo», lamenta Finco, che boccia l’esecutivo.« C’è una politica industriale? Parlano di come le imprese possono essere più competitive? No, il voto non può che essere negativo».

Come riporta Federico Nicoletti Corriere del Veneto a pagina 10, tuttavia, per il presidente degli industriali Padovani e Trevigiani, scendere in piazza è inutile: «andarci è cosa superata. Con imprese internazionalizzate, con sedi in tutto il mondo, il problema non è andare in piazza, ma che le aziende non vadano altrove». Per farsi sentire, meglio affidarsi al «sistema associativo». Infine rivolge un invito a Di Maio: «se vuole capire come funzionano le cose e ascoltarci lo aspettiamo».