Musk fuma marijuana in diretta, Tesla crolla in Borsa [VIDEO]

Non pochi grattacapo per Elon Musk, fondatore e ceo di Tesla. Durante due ore e mezza di chiacchierata con il comico Joe Rogan in diretta video sui social, Musk ha fumato marijuana e bevuto qualche sorso di whiskey riuscendo a far scattare il panico tra gli investitori con un’ondata di vendite di azioni partita già prima dell’inizio delle contrattazioni a Wall Street e un successivo e prevedibile crollo delle quotazioni, che ha toccato oltre il 9%. Una canna costosa quindi che è costata alla società 4 miliardi di dollari e la peggiore seduta dal 3 luglio.

Se ci aggiungiamo anche le dimissioni del direttore della contabilità Dave Morton a meno di un mese dall’assunzione e della responsabile delle risorse umane Gabrielle Toledano, Musk non sta di certo passando un bel periodo. Dopo il podcast a whiskey e marijuana diversi analisti parlano della necessità per Tesla, per salvaguardare il valore della società e degli investimenti fatti dai suoi azionisti, di avere un numero due forte che affianchi Musk. Una sorta di “tutore” per il geniale imprenditore.