Papa Francesco al “Sole 24 Ore”: «lavoro per tutti»

In un’intervista pubblicata sul “Sole24Ore” a pagina 2, papa Francesco ha parlato anche di lavoro. «La crescita vera, quella che non crea esclusi e scarti, è il risultato di relazioni sostenute dalla tenerezza e dalla misericordia» ha dichiarato il pontefice. «I soldi, quelli veri, si fanno con il lavoro – ha aggiunto Bergoglio -. È il lavoro che conferisce la dignità all’uomo, non il denaro. La disoccupazione che interessa diversi Paesi europei è la conseguenza di un sistema economico che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo, che si chiama denaro».

Papa Francesco si richiama ad alcuni suoi illustri predecessori, Leone XIII e PaoloVI sul tema del liberismo. «La libertà degli scambi – fa notare il pontefice – non è equa se non subordinatamente alle esigenze della giustizia sociale». Bergoglio sottolinea inoltre quanto sia importante che i genitori possano avere la certezza di poter dare un futuro ai propri figli.