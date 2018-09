Pianezze (Vi), marito e moglie impiccati: patto di morte tra i due?

Condividi

12:34 – Tragedia ieri sera in un’abitazione a Pianezze, in provincia di Vicenza dove due coniugi sono stati trovati impiccati. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio: il marito di 58 anni si sarebbe tolto la vita dopo aver ucciso la moglie di 56. A dare l’allarme il figlio della coppia che non si trovava in casa al momento della tragedia ma ha scoperto i corpi una volta rientrato. Al momento l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella di un patto tra i due coniugi per dire addio alla vita. (Fonte: Ansa – 11:34)