Prealpi venete, a Belluno attive le “ronde anti-lupo”

Contro gli attacchi dei lupi sulle Prealpi venete, a cavallo tra il Bellunese e il Trevigiano è nato il «Gruppo sperimentale monitoraggio canidi», su iniziativa dei soci delle riserve di caccia di Pinte nelle Alpi, Belluno, Limana, Trichiana, Mel, Lentiai e Sarmede. Il gruppo è coordinato da Francesco De Gasperin: «Noi cacciatori non siamo né cattivi né sanguinari — spiega — ma persone che per autentica passione conoscono palmo a palmo il territorio dove vivono e sanno quali sono i sentieri preferenziali percorsi da prede e predatori».

Come scrive Moreno Gioli sul Corriere Veneto – edizione Treviso e Belluno a pagina 9, la rete, nata un mese e mezzo fa, permette di segnalare avvistamenti e predazioni via smartphone al referente di zona e in poco tempo ha permesso di raccogliere moltissimi dati per ricostruire abitudini e spostamenti dei tre branchi di lupi censiti nelle Prealpi bellunesi. «Lo scopo è mappare in maniera precisa il territorio, per essere di aiuto agli allevatori, alle amministrazioni e a chi abita in queste zone».