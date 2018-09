Riccione, donne Pd contro villa Mussolini: «cambiare nome, evoca morte»

Condividi

A Riccione Villa Mussolini va a ruba per i matrimoni: quest’anno solo 12 le coppie che hanno deciso di passare uno dei giorni più importanti della loro vita in questo luogo. Costruita nel 1890, inizialmente si chiamava villa Margherita. Nei primi anni ’30, donna Rachele, consorte di Benito Mussolini, la acquisto sempre per 163 mila lire e divenne residenza estiva dei Mussolini. Nel 2005, dopo i lavori di restauro, è stata riaperta con il nome di villa Mussolini. Ora è gestita dal Comune di Riccione in comodato gratuito per 35 anni.

Ma oggi le donne del Pd di Riccione chiedono che sia chiamata con il suo vecchio nome, villa Margherita: «utilizzare quella struttura per eventi e matrimoni definendola “villa del Duce” è inappropriato: evoca un luogo di morte – spiegano -. In Germania dove il nazismo ha inciso profondamente la vita dei suoi cittadini hanno scelto di cancellare o distruggere ogni possibile riferimento. Torniamo a chiamare quella casa villa Margherita. Che questo diventi un luogo di unione, un fiore di amicizia e di solidarietà».

Le donne Pd concludono dicendo che villa Mussolini non è un nome adatto per un luogo dove degli sposi suggellano la loro unione eterna perchè «lì è vissuta una famiglia che ha conosciuto l’infelicità, in cui il capo famiglia non ha rispettato la civiltà delle regole del matrimonio, la dignità della sua sposa nella fedeltà coniugale».

Fonte: Il Resto del Carlino