Rimini, la prostituta è trans: cliente chiama polizia

A Rimini è dovuta intervenire la polizia per sedare una rissa tra un cliente e una prostituta. A scaldare gli animi è stata l’identità sessuale della lucciola, che era un trans e non una donna come si aspettava l’uomo, il quale ha scoperto l’inghippo appena prima di consumare il rapporto, dopo averla caricata in macchina e averla pagata.

A quel punto il cliente ha preteso di avere indietro i soldi, ma il trans si è opposto ed è scattata la rissa. L’uomo ha così chiamato la polizia.

(Fonte: Riminitoday.it)