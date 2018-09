Robot killer, un pugno di Stati blocca messa al bando dei “terminator”

Condividi

Linkedin email

Se i futuri distopici di Terminator e Matrix ci hanno insegnato qualcosa è che l’intelligenza artificiale, se armata, rappresenta un rischio apocalittico per l’umanità. Eppure alcuni Paesi sembrano non aver recepito l’avvertimento, o non prendere sul serio il rischio. La maggioranza degli Stati delle Nazioni Unite aveva proposto di avviare negoziati su un nuovo trattato internazionale per vietare i “robot killer”: carri armati, aerei, navi e cannoni completamente autonomi da utilizzare in scenari di guerra, senza necessità di supervisione umana. La proposta, tuttavia, si è arenata a causa di un piccolo gruppo di Paesi che si sono opposti alla messa al bando: Corea del Sud, Israele e Australia, Stati Uniti e la Russia.

«Questi stati – ha riferito un portavoce della Campagna per fermare i robot killer – hanno ripetutamente espresso il desiderio di esplorare potenziali “vantaggi” o “benefici” dello sviluppo e l’uso di sistemi di armi letali autonome». Simili armamenti, inoltre, violerebbero la convenzione di Ginevra: «sarebbe ripugnante, immorale e un affronto al concetto di dignità umana e ai principi di umanità».I Paesi a favore di un divieto assoluto degli armamenti autonomi sono 26, capitanati da Austria, Brasile e Cile. Noel Sharkey, esperto di robotica e portavoce della Campagna contro i robot assassini ha dichiarato: «è vergognoso che una manciata di Stati possa impedire alla maggioranza di portare avanti negoziati che regolino o impediscano l’uso di queste armi moralmente riprovevoli».

Fonte: Independent.co.uk