«Sequestro di persona aggravato»: Salvini indagato in diretta Facebook [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Matteo Salvini apre in diretta Facebook l’atto arrivato dalla procura di Palermo sull’inchiesta per il blocco dei migranti a bordo della nave Diciotti. Il reato ipotizzato è quello di sequestro di persona aggravato. Salvini lo legge ai 25mila utenti collegati commentato che organi dello Stato «non eletti» indagano un altro organo dello Stato «eletto dal popolo» ribandendo di essere sereno e non preoccupato e aggiunge di non aver tempo da perdere con gli avvocati.

«Non mi ritengo né un sequestratore né un eversore. E magari mi assolvono – dice con un filo di ironia -. Interrogatemi a Palermo domani, vengo a piedi a spiegare cosa ho fatto. C’è poi l’altra sentenza in cui mi sequestrano soldi che non ci sono per fatti avvenuti molti anni fa. Mi viene il sospetto che qualcuno che ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci fermeranno».

Tornando sul discorso Diciotti, Salvini ripete più volte che «sui 100 immigrati che avrei sequestrato pare che 75 siano spariti. A fronte dell’accoglienza che è stata loro garantita hanno risposto sparendo, non si sono fatti identificare. Io vorrei sapere dai Saviano, Renzi, Gad Lerner, Santoro cosa ne pensano».