Tragedia di Genova, l’illusione dei Benetton con un cuore

Il crollo del ponte Morandi a Genova ha provocato varie ondate di tsunami. Nelle istituzioni, ma soprattutto nella gente. Il viadotto che crolla non è il bus che vola oltre il guard rail, con le sue quaranta vittime. I 43 morti sul greto del Polcevera vanno immensamente oltre l’ «incidente» perché il Morandi che vien giù si fissa nella mente come un evento epocale, un disastro reale e visivamente sempre presente. Quei monconi sospesi sono urla, denuncia, monito, memoria. L’emozione collettiva è stata straripante, anche se la pietas ha probabilmente ragioni più articolate che quella del dolore immediato, della sorpresa per ciò che non deve accadere e invece è accaduto.

Detto questo, chi scrive si sorprende che la nazione tutta, a partire dal capo del governo e dai suoi ministri, sia rimasta scandalizzata per la scarsa e ritardata partecipazione al dolore dei responsabili di Atlantia e Società Autostrade, e più direttamente della famiglia Benetton. Si è preteso, o per lo meno ci si aspettava, che lacrime e contrizione sgorgassero subito e spontaneamente dai vertici aziendali. La «distanza» benettoniana è stata la prima colpa, lo choc oltre lo choc, una spregevole responsabilità in più. L’Italia intera avrebbe voluto che anche i responsabili in pectore esprimessero sentimenti, italiani come gli altri, anema e core. Sarebbe stato normale, direbbe chiunque. Ci permettiamo di dissentire.

Il sentimentalismo non abita nelle aziende, nei cda non siedono commovibili frati francescani, se si pensa alle vittime lo si fa perché questo ha delle conseguenze economiche. Si pensa agli azionisti, piuttosto. La famiglia Benetton, con il 30 per cento di Atlantia, controlla tutta la galassia di autostrade e aeroporti. E pensate che il restante 70 per cento, le banche, i fondi d’investimento, i fondi sovrani e infine i privati, abbiano avuto un sussulto di dolore? A loro, tra l’altro, non è stato richiesto. Non si possono sovrapporre cuore e portafoglio, uno sta a sinistra e l’altro a destra. Ma siamo un popolo che vuole la lacrima nazionalpopolare, apprezza l’empatia, nasconde l’egoismo dietro un singulto. Una nazione che sarebbe stata felice di pascersi dell’ipocrisia, non tanto dei Benetton che, male o bene, se ne sono astenuti, ma del rito collettivo del compianto.

E’ un’ipocrisia pensare che soggetti economici abbiano un cuore. Di più: non glielo si può nemmeno chiedere, è un’utopia fuorviante. Altro si può e si deve chiedere: rispetto delle regole, correttezza, doveri da assolvere. Il resto, il di più, appartiene ad un altro mondo. Le aziende hanno un unico comandamento, il profitto. Le liberalità, e con esse le ipotetiche commozioni, vengono dopo. Quando non sono un abile maquillage che migliora l’immagine. Leggiamo sul Corriete della Sera di giovedì scorso la prima intervista fatta a Gilberto Benetton dopo il crash del ponte. Non abbiamo motivo di dubitare che per lui, come persona, quelli successivi al 14 agosto siano stati «giorni di sofferenza e di cordoglio». Ma la frase immediatamente successiva è: «Siamo stati costantemente vicini, nel ruolo di azionisti, alle decisioni prese dai manager di Autostrade per l’Italia».

Un’azienda non piange, un’azienda calcola profitti e perdite. Il ponte crollato è una perdita immensa, economica e di immagine. Su questa casomai non si piange, ma ci si industria a trovar rimedi. Senza contare che la non pervenuta contrizione Benetton rischiava di essere un’ammissione di responsabilità. Figuratevi: in un contenzioso dalle cifre miliardarie che si protrarrà per anni se ci si può permettere di partire così. E infatti l’azienda si è difesa fin da subito con le unghie e con i denti, e con gli occhi asciuttissimi. Lo sguardo non si è velato: così da distinguere nettamente quel pezzo mancante di cavalcavia. Il ponte, e su questo c’è poco da strologare o piangere, è caduto.

L’indignazione non deve quindi derivare dalla mancata partecipazione alla «passio» collettiva. Il piano non è quello del cuore, meno che mai se lo evoca il ministro dell’interno Matteo Salvini («siete senza cuore»): da che pulpito! Lui sì, Salvini, ricolmo di empatia per le esistenze e le vicende umane, traboccante di altruistica generosità, partecipe del dolore che colpisce gli umani. Ma partecipe soprattutto della gioia mediatica: vedi i selfie a tutto sorriso durante i funerali delle vittime. Questa è una tragedia, lasciamo stare la commedia e soprattutto l’operetta.

C’è un altro piano sul quale valutare i comportamenti e l’operato delle aziende coinvolte, e quindi degli azionisti di controllo. Non quello del dovere emozionale, ma quello del dovere civico. Nel 2003 il Gruppo Benetton ha approvato il suo codice etico, vale per tutte le aziende, da Edizione Holding fino all’ultima delle decine e decine di società collegate (lo potete consultare qui). Prima del «perseguimento della propria missione aziendale nel pieno rispetto delle leggi vigenti», è bene notare come vi siano altri tre punti: tutela degli interessi degli stakeholder; controllo dei rischi d’impresa; contemperamento degli interessi dell’azionariato e del management. Si tratta di un’azienda, infatti. Nei «valori fondamentali» ci sono parole bellissime e naturalmente condivisibili: legalità, onestà, correttezza, lealtà, buona fede, trasparenza, imparzialità, rispetto delle persone, sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro.

Purtroppo a posteriori, nel caso del ponte Morandi è bene soffermarsi su due passaggi del codice etico. Il primo: «I rapporti con le Autorità Pubbliche e la Pubblica Amministrazione (P.A.) devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, buona fede e collaborazione, nel pieno rispetto delle normative di legge». Il secondo: «Comunità e società: il Gruppo Benetton intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trova a operare, garantendo attenzione ai temi sociali più rilevanti ed assumendo responsabilità anche in campo sociale, fornendo il proprio contributo in diversi settori». Ecco: prima del dolore pubblico richiesto a gran voce; prima delle “sentenze” a caldo di politici starnazzanti; prima degli accertamenti e delle sentenze vere della magistratura, noi ci chiediamo se è stato rispettato il Codice etico, che è una legge interna, autoprodotta, nelle intenzioni draconiana. Non c’è un tribunale per questo, c’è solo la coscienza di chi l’ha sottoscritto.

