Vicenza, Violini Straordinari per incontrARTI

Condividi

Linkedin email

Fa ritorno, per il terzo anno consecutivo, “Violini Straordinari“, ancora una volta presso il Teatro Olimpico di Vicenza, il 10 Settembre. L’evento, che già negli anni passati ha scaldato i cuori dei vicentini, sarà quest’anno occasione d’incontro di diverse forme d’Arte che spingeranno il pubblico a riflettere in merito a tematiche di grande valore. “Violini Straordinari” è un progetto di comunicazione artistico-musicale, nato per trasmettere messaggi importanti come la cura dei bambini malati oncologici e la disabilità.

Uno spettacolo emozionante in cui musica, danza e pittura si incontreranno grazie all’esibizione del Maestro Matteo Fedeli che darà voce ad un raro violino Guarneri 1709 e che sarà accompagnato dalla straordinaria partecipazione della ballerina e pittrice Simona Atzori. Sul palcoscenico, a completamento del quadro artistico, ci saranno il pianista Antonio Scaioli e le ballerine Mariacristina Paolini e Beatrice Mazzola.

Lo spettacolo sarà aperto alla città con pagamento di un ingresso consapevole (25 € a persona) interamente devoluto all’Associazione Team For Children Vicenza – Onlus che collabora con il reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale San Bortolo e di tutte le pediatrie della provincia – per il progetto Vicenza Ospitale che vede la realizzazione di una casa-accoglienza destinata ai famigliari dei bambini ricoverati. L’ingresso è previsto dalle ore 20.00 dal giardino del Teatro che, per l’occasione, diventerà il Giardino delle Meraviglie dove si potrà ammirare l’installazione dell’artista Maurizio Corradin e l’allestimento luminoso pensato dallo Studio On_OfficeArchitettura.

Il pubblico, passeggiando nel Giardino delle Meraviglie, potrà degustare un aperitivo di benvenuto e curiosare tra le opere dell’artista vicentino che, riproponendo l’arte classica delle statue presenti all’interno del Teatro Olimpico in chiave contemporanea, permetterà ai visitatori di rispecchiarsi nell’Arte, entrando a far parte dell’installazione vera e propria. “Violini Straordinari”, patrocinato dalla Regione Veneto e dal Comune di Vicenza, vuole sostenere la città, la sua provincia ed un’associazione di forte impatto sociale sul territorio Vicentino. La maggior parte dei partner dell’evento sono aziende e professionisti locali che credono nel progetto supportandolo con i propri mezzi.

Si ringraziano Cybex, Syn-Bios, Sipe Prefabbricati (Gruppo ICM), Kriteria Investigazioni, Gruppo Mastrotto, Ceccato Automobili, Zamperla SpA, Artel Clima & Energia, Burro De Paoli, Bedin Galvanica e CheckPoint – Medicina del Lavoro e tutte le altre aziende e professionisti impegnati nel progetto.