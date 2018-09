Condividi

Linkedin email Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina e fondatore del colosso dell’e-commerce Alibaba ha annunciato il suo ritiro. Tramite il New York Times si apprende infatti che lunedì darà le dimissioni dalla società che vale 420 miliardi di dollari e, dice, si dedicherà ad attività benefiche e filantropiche. Già qualche mese fa Ma aveva lasciato intendere che il suo futuro non sarebbe stato all’interno dell’azienda, pronunciando la frase: «voglio morire in spiaggia, non in un ufficio» e lasciando l’incarico di Ceo a Daniel Zhang. (Fonte: Corriere della Sera) (Ph. Facebook – Jack Ma)

https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2018/09/jack-ma.jpg 540 960 Vvox https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2014/10/logodefnew1.png Vvox 2018-09-08 08:24:53 2018-09-08 08:24:53 Alibaba, Jack Ma lascia: «voglio morire in spiaggia, non in ufficio»