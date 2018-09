Cernobbio, Oettinger: «Italia può distruggere Europa»

Condividi

A margine del suo intervento a Cernobbio, il commissario europeo per il bilancio, Günther Oettinger, in un’intervista a Repubblica ha dichiarato che se l’Italia non dovesse approvare il bilancio per il budget Ue del 2019 farebbe del male a se stessa e rischierebbe di «distruggere» il progetto dell’Unione Europea. Nei prossimo giorni Oettinger incontrerà il ministro italiano dell’economia Giovanni Tria.