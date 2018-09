Crac BpVi e Vb, Bitonci (Lega): «subito ristori per 560 risparmiatori»

Condividi

09:20 – Il sottosegretario all’economia ed ex sindaco di Padova Massimo Bitonci annuncia che «entro poche settimane 560 risparmiatori delle banche truffate riceveranno i primi ristori». Si tratta di quei ex soci di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno presentato ricorso all’Arbitro Consob. «Dalle parole ai fatti, abbiamo iniziato a fare sul serio – spiega Bitonci -. Grazie infatti ad un emendamento proposto dal Mef e inserito nel milleproroghe, i risparmiatori ai quali è stato accolto il ricorso dall’Arbitro per le controversie finanziarie della Consob potranno richiedere il rimborso in via immediata con un limite massimo del 30% e un tetto di 100.000 euro».

«Si tratta – aggiunge il sottosegretario – di una prima trance che permetterà a 560 risparmiatori delle banche sottoposte ad azione di risoluzione o, comunque, poste in liquidazione coatta amministrativa, di poter accedere alle prestazioni di ristoro a carico del fondo. In pochi mesi siamo riusciti a fare quello che il Pd ha solo millantato avendo a disposizione molto più tempo». Entro l’anno potrebbero arrivare nuovi risarcimenti: «questo è solo l’inizio del processo di rimborsi – sostiene Bitonci -. In legge di Bilancio infatti le nuove risorse permetteranno il ristoro di migliaia di truffati». (Fonte: Ansa 07/09)

(Ph. Facebook Massimo Bitonci)