“Fuga” da classi con bimbi stranieri, prefetto convoca presidi

Condividi

Linkedin email

L’obiettivo dovrebbe essere un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi di asili ed elementari. Ma a Venezia, Mestre e Marghera in alcuni casi si arriva all’83% e i genitori “scappano” iscrivendo i figli da altre parti. Per questo, come scrive Monica Zicchiero sul Corriere del Veneto nel’edizione di Venezia e Mestre a pagina 11, il prefetto Vittorio Zappalorto ha convocato i 25 presidi della città per spiegare come distribuire ed equilibrare la presenza di figli di extracomunitari nelle classi.