“La libertà ti fa male”: Corona canta, ma guardate cosa succede [VIDEO]

Sta facendo il giro del web il video pubblicato sul suo profilo Instagram da Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi recentemente uscito dal carcere, in cui gira in bici, a piedi nudi, per Milano, cantando «via la libertà».

A un certo punto si sposta completamente a destra, ma la ruota rimane incastrata nel binario del tram e Corona cade, per sua fortuna senza conseguenze. Ridendo si rialza e il video prosegue.