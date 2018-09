Olimpiadi 2026, Veneto penalizzato: Zaia che fa?

Condividi

Linkedin email

A fine luglio sembrava che la tragicommedia della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 fosse arrivata al finale. Il Coni aveva unificato d’autorità le tre candidature nazionali di Torino, Milano e Cortina.Il governo, nella persona del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, aveva preso atto e assicurato il sostegno economico in caso di assegnazione dei Giochi all’Italia da parte del Comitato Olimpico Internazionale.

Ma non è piaciuto quasi a nessuno il format «tre-per-uno» elaborato dalla Commissione di valutazione, cui il presidente del Comitato Olimpico nazionale Giovanni Malagò aveva devoluto il problema, apparentemente insolubile, della concorrenza fra le tre città.

Sicuramente non è stato gradito dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che aveva subito esternato il suo scontento per una soluzione che relegava la capitale della Lombardia ad un ruolo di semplice partner e aveva rivendicato invece quello di «primus inter pares», minacciando altrimenti – nemmeno troppo larvatamente – di sfilarsi dalla candidatura. Posizione che il primo cittadino meneghino ha poi mantenuto e confermato per tutto il mese di agosto, arrivando a ottenere una delibera del Consiglio Comunale che pone come condizione per un sì alla «formula tre» il riconoscimento a Milano della posizione di capofila.

Chiara Appendino, la sua collega torinese, che era stata addirittura avversata da una parte dei suoi stessi colleghi del M5S in Comune al momento di deliberare la candidatura piemontese, non ha invece rinunciato alla speranza che Torino resti la sola city host italiana in lizza. Nell’incontro che ha avuto la scorsa settimana con i sindaci delle valli alpine piemontesi, che dovrebbero essere la location delle prove iridate, li ha esortati a non mollare. Nella non improbabile ipotesi che Milano si sfili, è la prospettiva di Appendino, la titolarità spetterebbe automaticamente alla sua città, alla faccia anche di Cortina.

Già… e che dice Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto che è stato così abile a insinuarsi in extremis nella sfida per il 2026? Forse appagato dall’essere riuscito a inserire Cortina e le Dolomiti nella candidatura unica, forse impegnato nella consueta personale partecipazione alla maggior parte degli eventi pubblici in Regione, forse magari in trincea su progetti più (come la Pedemontana) o meno (come il servizio di leva obbligatorio) qualificanti per la sua Giunta, il governatore di Olimpiadi non ha più parlato. Strano per un esternatore incallito come lui, non dire neanche una parola sulla assegnazione al Veneto delle prove iridate meno importanti (bob, skeleton, slittino e sci alpino) nel masterplan della Commissione di valutazione.

Giovanni Malagò è senz’altro quello nella posizione peggiore. Da un lato infatti deve cercare di salvare la faccia con il CIO dopo le figuracce rimediate a ripetizione ultimamente dallo sport italiano proprio in relazione a candidature ad altri eventi internazionali. Dall’altro è pressato dai partiti, e non solo da quelli di maggioranza ma, caso più unico che raro, anche da quelli all’opposizione. Sono tutti coinvolti perché, nelle amministrazioni locali che sostengono le tre candidature, ci sono dentro tanto la Lega e il M5S che il Pd, costretti a innaturali e forzate convergenze e alleanze in nome dell’interesse dei territori. Malagò credeva di aver trovato la soluzione perfetta riunificando le candidature, invece si è trovato come principale oppositore proprio Sala, che si dice si senta tradito perchè il presidente del Coni avrebbe inizialmente promesso il suo appoggio a Milano.

Giorgetti, che si è finora dimostrato paziente e convincente mediatore, si deve essere però stancato e ha convocato a Roma il 10 e l’11 settembre i leader delle aspiranti host city per un confronto in due fasi, prima individuale e poi collettivo. È probabile che, se non le metterà d’accordo definitivamente, sarà costretto a sfoderare l’arma finale: minacciare il ritiro dell’indispensabile appoggio del governo, che provocherebbe automaticamente quello della candidatura italiana.

Una novità dell’ultima ora è la comparsa sulla scena di un movimento di opposizione alle Olimpiadi sul modello di quelli che osteggiano le Grandi Opere. Si chiama CONO (notare la non casuale assonanza con CONI), acronimo che sta per Coordinamento NO Olimpiadi. Si è costituito in aprile, riunisce cittadini e gruppi piemontesi e sta aggregando movimenti analoghi sorti nelle altre due regioni. La prima manifestazione nazionale è in calendario domenica 9 settembre a Torino. Anche in Veneto il NO ha trovato sostenitori: a fine luglio alcune associazioni ambientaliste hanno inviato una lettera a Malagò contestando che la portata dell’evento metterebbe a rischio la fragilità delle Dolomiti.

(ph: facebook Luca Zaia)