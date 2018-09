Rucco, Marzotto e i morti da sonno

Condividi

Vicenza, settembre 2018. Una cappa di grigio opprimente fa respirare a fatica, l’aria è umidiccia e con un che di malsano. Solito clima. E solita atmosfera in strada, nei bar, fra i cicalecci di piazza: affacendata, operosa, piatta, prevedibile, sorniona, risate a tono medio, dialetto a go go, qualche bestemmia ad alta voce. Umanità varia, senza punte acute di originalità estetica. Sì, d’accordo, la fiumana di immigrati ha irrorato anche questa città culturalmente chiusa – ma economicamente aperta – eppure l’integrazione è in gran parte riuscita, e dunque si notano poco, gli stranieri sulla via dell’omologazione.

Non si vedono più in circolazione certe facce e certi posteriori, spesso indistinguibili le prime dai secondi: sapete com’è, se hai contribuito a far collassare la banca che faceva da sistema sanguigno alla società locale, meglio evitare di gironzolare rischiando pericolosi capannelli di popolo sbancato, che difficilmente dimentica. A Campo Marzo normale spaccio quotidiano (finchè ci saranno clienti…), con la polizia che contiene reprimendo e il Comune che non ha mai cavato un ragno dal buco, a questa terra di nessuno, per darle una vita e un senso. Il centro storico va come deve andare, cioè placidamente uguale a se stesso, sia pur con qualche nuova lodevole iniziativa (Vi-Off, gli eventi fuori Fiera dell’oro). Il Vicenza Calcio, che ora si chiama LR Vicenza Virtus, affida al magnifico e munifico Renzo Rosso le sue sorti: staremo a vedere, ma al momento, quanto meno, il trauma della possibile estinzione è evitato.

L’ex sindaco di centrosinistra, Achille Variati, rivendica il fatto che il capoluogo da lui amministrato negli ultimi dieci anni garantisce ai suoi abitanti una qualità esistenziale fra le più alte d’Italia. Vero, se nel paniere consideriamo i tradizionali indicatori (reddito, occupazione, patrimonio, sicurezza). Volendo, anche come vivacità culturale e di spettacoli qualcosina è migliorato: è aumentata un po’ l’offerta, il grado di smortume è diminuito. Ma colpi d’ala, fatti eccezionali, idee coinvolgenti e sconvolgenti, manco col binocolo. L’università, per esempio: si sente mai, qualcuno sa che è viva e lotta assieme a noi? Il polo della meccatronica: l’araba fenice? La Biblioteca Bertoliana: la si trasferirà mai, o resterà lì finchè cadrà a pezzi?

E sul turismo, si capirà una buona volta che senza accordarsi con Verona e Venezia si resterà sempre al livello, reale e realistico, di tappa eventuale e secondaria, e che se non si trova il modo di sfruttare il richiamo Palladio fra architetti e aspiranti tali di mezzo mondo, nemmeno Basilica e Teatro Olimpico possono bastare? E la viabilità? Ridisegnata un po’ troppo a tavolino dall’ex assessore Dalla Pozza con le migliori eco-intenzioni, ora è in balìa di un Cicero che viene da lunga astinenza, e che andrebbe contenuto, pena trasformare la città in un autodromo. E tutti quegli sfitti che sono uno spreco indegno, l’insufficienza di verde, l’aumento di anziani (spesso soli), l’uso del Parco della Pace: come e quando verranno affrontati? E sul rischio di vedere sfumati i mondiali di ciclismo, non diciamo nulla?

In tutto questo, Francesco Rucco, sindaco di centrodestra da tre mesi, sta producendo? Ci sta bene, anzi benissimo l’approccio prudente e pragmatico su certe faraoniche ideone passate (l’immaginifico snodo Tav, giusto per non far nomi), ma la sta elaborando, una visione di qui a cinque anni, che comprenda non solo il referato alla sicurezza che si è tenuto per ragioni politico-mediatiche, ma anche l’altro, la cultura (per dire: il teatro, sarà influenzato da una politica culturale della giunta, ammesso che ve ne sia una?), e via via il resto degli altri settori. Quanto ci vuole, per esempio, ad individuare un nuovo amministratore unico di Aim per non rinviare di troppo il matrimonio con la veronese Agsm, che intanto ammicca già alla trevigiana Ascopiave? Ci pare che, complice l’attesa per l’infornata di nuovi dirigenti nella macchina comunale, e messa in conto pure l’indolenza generalizzata di agosto, la nave di Rucco non sia nemmeno salpata dal porto.

Eccezion fatta per l’abbrivio di un nuovo, positivo corso in Fiera: il passaggio del 2% d’azioni di Ieg (la società nata dalla fusione con Riminifiere) da Comune e Provincia alla Camera di Commercio vicentina, che nel medio-lungo termine dovrebbe subentrare totalmente ai due enti locali. Anche qua, a dire il vero, sinora niente di scritto. Ma almeno qualcosa si muove. Non vorremmo che il presunto neo-leghista Rucco (nota per oppositori: ma che gli frega, alla gente, dei bla bla sul fatto che rimanga civico o no, se uno che è sempre stato di destra si tessera nel partito forte della destra di oggi?), non vorremmo si adagiasse su ritmi da democristiano paludato. Dopo dieci anni di Variati, i vicentini hanno già dato. Animo, sindaco, o sotto questo cielo bigio ci moriamo – dal sonno.

PS. Lanciamo un accorato appello agli uomini di buona volontà: se avete visto il solitamente presenzialista Matteo Marzotto, scriveteci. Risulta a tutt’oggi ricoprire il ruolo di vicepresidente di Ieg, ma nessuno sa con esattezza dove sia finito. Forse non si fa più vivo perchè in crisi di solitudine, travolto dalla nostalgia per l’ex dg, licenziato dai malvagi padroni romagnoli, l’indimenticabile Corrado Facco. Novello Ludwig di Baviera prigioniero di un dorato incarico ma circondato da cuori di pietra che non ne capiscono la grandezza e la missione (pardon, la mission – se non c’è la mission, con relativo sentiment…), ce lo figuriamo tormentato dal dissidio interiore. No, non quello se lasciare dignitosamente la poltrona, magari con la scusa di una chiamata al telefonino. Piuttosto, dal fantasma di “Ecce bombo”: mi si nota più se ci sono, o se non ci sono?

(ph: www.tpi.it)