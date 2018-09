Unione civile per evitare espulsione: senegalese denunciato

Condividi

Un senegalese di 24 anni, ex calciatore del Novara e del Metz, Pouye Mor, (in foto), voleva unirsi civilmente con un 46enne piemontese a Schio (Vicenza). I funzionari perplessi hanno chiesto lumi alla polizia, che ha fermato tutto: non era vero amore. Come scrive Mauro Sartori sul Giornale di Vicenza a pagina 31, i documenti del giovane, irregolare in Italia in quanto il permesso di soggiorno gli è scaduto, erano falsi.

Era stato espulso perché in possesso di documenti falsi, invece era ancora in Italia. Ora è scattata una nuova denuncia e arriverà anche un nuovo provvedimento di espulsione. Il finto “marito” piemontese è stato deferito per concorso nel reato di documenti falsi.

(Ph. Facebook – Pouye Mor)