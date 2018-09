Veneto Banca, risparmiatori denunciano 200 ex dirigenti

Condividi

I risparmiatori truffati da Veneto Banca hanno presentato circa 200 denunce contro gli ex dirigenti. Come scrive Sabrina Tomè su La Tribuna a pagina 15, la procura sta aspettando le analisi della Guardia di finanza, quindi al momento non ci sono indagati. L’ipotesi è quella del raggiro, se dovesse emergere che i dirigenti sapevano della condizione fallimentare della banca quando hanno proposto ai clienti le azioni. Gli ex dipendenti di Veneto Banca denunciati dai risparmiatori ora lavorano quasi tutti per Intesa San Paolo.