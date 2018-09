West Nile virus, prendiamolo sul serio

Condividi

Intervista alla dottoressa Saba Gebremeskel Teklè, infettivologa dell’UOC Malattie Infettive ad alta Intensità di cura ed altamente contagiose dell’INMI Spallanzani. Viene trasmesso dalla zanzare infettate dagli uccelli provenienti dal continente africano, provoca febbri importanti e e può causare sindromi neurologiche anche fatali per gli esseri umani. Per i quali non esiste un vaccino. Per limitare la malattia è indispensabile combattere gli insetti limitando le possibilità di sviluppo e di contagi.

di Irene Acinapura

Quest’anno l’Italia e l’Europa stanno affrontando un incremento rilevante del numero di casi di febbre da virus del Nilo Occidentale (West Nyle Virus, WNV), fenomeno che ha colpitoin particolar modoil Nord Est. Nome affascinante per un’infezione che ad oggiha causato 8 decessi e più di 123 casi.Cos’è questa infezione, come si tramette e quali sono i sintomi?

Lo chiediamo alla dottoressa Saba Gebremeskel Teklè, infettivologa dell’UOC Malattie Infettive ad alta Intensità di cura ed altamente contagiose dell’INMI Spallanzani.

Il virus della West Nile fa parte della famiglia dei Flavivirus (di cui fanno parte anche i virus della Febbre Gialla, della dengue e di Zika).Viene trasmesso e diffuso dallapuntura di zanzare (vettore) ed in Italia le comuni zanzare(culex pipiens)sembrano ricoprire questo ruolo. Gli ospiti naturali del virus sono gli uccelli (reservoir) ma anche i mammiferi possono venire infettati (uomo, equini…). Può causare sindromi neurologiche talvolta fatali negli esseri umani anche se sino alll’80% delle infezioni decorrono in maniera asintomatica.

Qual è l’origine delWest Nile Virus?

Il virus del Nilo Occidentale deve il suo nome all’omonimo distretto in Uganda, dove è stato identificato per la prima volta in un essere umano nel 1937. Successivamente isolato nel 1953 nella regione del delta del Nilonegli uccelli dove però sembrava non causare malattia. Nel 1999 in Israele però, verosimilmente a causa di successivemutazioni genetiche, si verifica la morte di numerose specie di uccelli dopo lo sviluppo di quadri neurologici di encefalite e paralisi. Sempre nello stesso anno lo stesso sottotipo israeliano è stato identificato a New York (Stati Uniti) dove ha causatoun’importante focolaio umano (primo isolamento in una paziente trapiantata e quindi con difese immunitarie compromesse). L’epidemia di WNV negli Stati Uniti (1999-2010) ha evidenziato che l’importazione di agenti patogeni trasmessi da vettori al di fuori del loro habitat è possibile e rappresenta una delle modalità più comuni di trasmissione di infezioni in popolazione precedentemente non interessate.Le vie di diffusione del virus sembrano seguire le rotte degli uccelli migratori e cluster epidemici si sono verificati anche in Grecia, Israele, Romania. Nella sua gamma originale, WNV era prevalente in tutta l’Africa, in alcune parti dell’Europa, Medio Oriente, Asia occidentale e Australia.

Dunque l’infezione umana deriva dalla puntura di una zanzara infetta?

Si, a loro volta le zanzare si infettano dopo aver punto uccelli con presenza di virus nel sangue. Gli uccelli infatti rappresentano il serbatoio (reservoir) del WNV, trasmettono il virus anche alla progenie (trasmissione verticale). In Europa, Africa, Medio Oriente e Asia la letalità degli uccelli da WNV sembra abbastanza limitata, mentre negli uccelli “nord-americani” sembra maggiore. Il ciclo virale nella zanzareprosegue con la localizzazione a livello delle ghiandole salivari che ne permette la trasmissione in occasione di una puntura successiva.Le zanzare Culex sono considerate i maggiori vettori, ed in particolare Culexpipiens (largamente presente in Italia). Gli uomini sembrano non essere fonte di contagio per le zanzare, a differenza degli uccelli, probabilmente perché la viremia non raggiunge una concentrazione tale da determinare l’infezione nella zanzara durante il “pasto” ematico. Altre vie di contagio sono rappresentate dalla trasmissione per via ematica o da altri tessuti di animali infetti. Ad oggi non sono stati documentati casi di trasmissione interumana.

Se si viene punti e infettati come si manifesta la malattia?

Come anticipato, l’infezione decorre in maniera asintomatica nell’80% dei casi. Trala puntura della zanzara e lo sviluppo della sindrome febbrile possono passare dai 3 ai 14 giorni. Nella minoranza dei casi che sviluppano malattia i sintomi sono febbre, cefalea, astenia, mialgie diffuse, nausea, vomito, linfadenopatia e occasionalmente rash a carico del tronco.La sindrome può talvolta avere un decorso più grave, si stima che questo accada in 1 caso ogni 150 infetti,sviluppandouna formaneuroinvasiva (encefalite, meningite o poliomelite). Questa forma più aggressiva spesso si esplicita in persone anziane con comorbidità o negli immunocompromessi (ad. es. i trapiantati di organi o tessuti).

Come si spiega la presenza del virus in Italia?

A portare il virus West Nile in Italia sono stati gli uccelli migratori e la presenza del genotipo 1 (un sottotipo specifico) è documentata dal 2008.

Fattori climatici, precipitazioni, temperatura estiva si sono dimostrati in grado di influenzare la capacità delle uova delle zanzare deposte di superare l’invernofavorendo la proliferazione delle popolazioni e consentendo l’incremento dell’ibridazione tra il biotipo di Culex che punge quasi esclusivamente l’uomo e quello che punge quasi solo gli uccelli. In condizioni favorevoli il Culex può restare attivo fino ad Ottobre (sono stati documentati in Italia casi di infezione umana fino a Novembre). Quest’anno al 23 agosto erano stati diagnosticati 103 casi di malattia neuroinvasiva, mentre negli ultimi 5 anni v’era stata una media di circa 32 casi (5 volte tanto). Il ceppo al momento prevalente in Italia è il genotipo 2, il che vuol dire che vi è stata una introduzione di questo sottotipo successiva alla prima.

Qual è la terapia e come si può contrastare l’infezione?

Esiste un vaccino per i cavalli ma non per l’uomo. Il modo migliore per limitare la diffusione della malattia è quello di agire sui vettori e quindi sulle zanzare. Le misure da adottare sono i presidi degli ambienti domestici utilizzando zanzariere ed insetticidi, evitando raccolte di acqua stagnante (sottovasi, piscine) e utilizzandopresidi individuali (repellenti). Oltre a queste misure individuali va auspicata la implementazione di un piano di intervento nazionale finalizzato alla lotta ai vettori, che non permetta ‘flessibilità locali’ che comprometterebbero il risultato generale.

