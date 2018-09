Corre per paura della penale: fattorino si schianta e muore

Condividi

Si è schiantato con lo scooter contro un palo, a Pisa, ed è morto a soli 29 anni Maurizio Cammillini, pony express in prova presso un pub. Doveva consegnare 2 panini. Il giorno prima gli erano stati decurtati 3 euro dal già magro stipendio di 20 euro a turno, in nero, come penale per un ritardo.

E così Maurizio correva, lanciando lo scooter ad una velocità forse troppo elevata per il mezzo a disposizione. E così ha perso il controllo. E così ha perso la vita.

(Fonte: Affariitaliani)

(Ph. Facebook – Maurizio Cammillini)