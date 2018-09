Fondi Lega, parla Belsito: «lasciai 40 milioni, chiedete a Maroni e Salvini»

Condividi

Linkedin email

L’ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito, finito sotto inchiesta e condannato, torna a parlare, in un’intervista al Fatto Quotidiano dopo la sentenza che ordina la restituzione di 49 milioni di euro di rimborsi elettorali al partito che nel frattempo ha cambiato nome (e potrebbe essere costretto a cambiarlo ancora) e leader. «Quando me ne sono andato (nel 2012, n.d.r.) in cassa contabile c’erano 40 milioni – ha detto -, chiedete a Maroni e Salvini».

Quello di Belsito però non vuole essere un attacco: «i soldi sono andati spesi, non so come, ma non penso ci siano stati illeciti». Infine l’ex tesoriere elogia il sottosegretario Giorgetti «intelligente, preparato. Quello che parlava di economia con Bossi. Il Gianni Letta della Lega. C’era allora e c’è anche adesso, sempre con un ruolo chiave. Altro che discontinuità».

(Ph. Dazebaonews)