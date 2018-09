Immobilismo sociale, primato negativo dell’Italia

Condividi

L’Italia ha un primato negativo in Europa per quanto riguarda l’immobilismo sociale. Secondo i dati di Equalchanges.org stilati nel rapporto “Fair Progress“, il reddito dei genitori nel nostro Paese è ancora molto influente su quello dei figli e il livello di istruzione non determina un corrispettivo miglioramento economico. Per intenderci, se l‘operaio ha il figlio laureato ciò non significa che quest’ultimo avrà uno stipendio migliore del genitore, anzi, spesso è inferiore o nullo. Per essere ricchi in Italia bisogna nascerci.

(Fonte: L’Espresso)