Modica, foto Mussolini torna al bar “Fucsia”: «non è apologia»

Circa un mese fa Agnese Stracquadanio, di Modica, aveva chiamato i carabinieri segnalando una foto di Mussolini con annessa citazione al bar “Fucsia”. I militari avevano posto sotto sequestro la cartolina incriminata in attesa che il magistrato decidesse se c’erano gli estremi per il reato di apologia di fascismo. Come riporta Repubblica, il giudice del riesame ha ora deciso di dissequestrare la foto. Secondo i giudici non c’è «nemmeno l’astratta considerabilità del reato di apologia del fascismo».