«Razzismo, Europa di oggi come negli anni ‘30»

Verona celebra la Resistenza. Oggi ricorre infatti il 75esimo anniversario di due episodi che nella storia di Verona segnano l’inizio della guerra civile italiana, quella del palazzo delle Poste e quella della caserma Campofiore. Come riporta L’Arena a pagina 19, ieri in piazza Viviani c’è stata la cerimonia di commemorazione ai caduti. In tale occasione Tiziano Gazzi, presidente della sezione veronese dell’Anpi, ha tenuto un discorso in cui ha paragonato la situazione degli anni ’30 a quella attuale. «In Europa – ha detto Gazzi – stiamo assistendo a un crescendo di razzismo, omofobia, tentativi di revisionismo storico e negazionismo. Questo scenario – ha aggiunto – è un pericolo per la democrazia, che è costata tante vite umane e di cui bisogna avere molta cura».

(Ph. Facebook – Anpi Verona)