Sicurezza a Padova, Giordani se la prende comoda

Condividi

Linkedin email

La sicurezza è un tema molto sentito in ogni città, e Padova non è da meno. Soprattutto in quest’ultimo periodo dove si sono susseguite spaccate pressoché quotidiane in centro storico, ed è sempre difficile arginare il fenomeno della droga e dello spaccio, così come costante il problema di zone off limits, come l’Arcella e stazione.

L’amministrazione di centrosinistra capitanata dal sindaco Sergio Giordani sta procedendo abbastanza spedita, grazie anche ad una collaborazione e ad una identità di vedute con le forze di polizia per le varie iniziative di contrasto. Tra le iniziative di questo periodo la presenza attiva dell’amministrazione nei posti a rischio, l’aumento della videosorveglianza con la fresca notizia di 300 telecamere entro gennaio dopo il tavolo con le categorie commerciali, esasperate dalla spaccate ed “fiore” all’occhiello rappresentato dalla ricostruzione della purtroppo “famosa” via Anelli, dove sorgerà la nuova questura.

Se si considerano i poteri (limitati) in materia di sicurezza per un’amministrazione comunale, tutto sommato per il primo anno può essere considerato un lavoro abbastanza sufficiente, che si è svolto anche grazie alla sapiente regia del presidente della Commissione Consiliare Luigi Tarzia, eletto in Lista Giordani, che procede a testa bassa, e soprattutto alieno da vincoli in quanto può brillare di luce propria.

Una situazione, per così dire, ideale rispetto ad altre lacune da brivido, specie se poi ha disposizione la possibilità di attuare le norme della legge lasciata in eredità da Marco Minniti, ultimo ministro dell’interno degli amici governi Gentiloni-Renzi. La legge è chiamata “disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana”, ma i più la ricorderanno con il volgare nome di una delle norme contenute: “daspo urbano”, ovvero allontanamento dei molestatori deliquenti dai siti “sensibili”, tipo parchi, scuole e piazze.

Dopo la delibera di giunta che aveva chiesto il passaggio in commissione, la solerzia ed il lavoro di quest’ultima aveva confezionato il nuovo regolamento di polizia locale. Tranne qualche piccolo ritocco sull’area di perimetrazione di applicazione del Daspo, pareva tutto pronto per essere portato in consiglio: invece non è ancora calendarizzato ed il sindaco molto sibillino sul tema afferma che si può procede con calma. Molto strano non solo perché il nuovo regolamento aiuterebbe la polizia, ma soprattutto se si pensa che le grandi città hanno già recepito queste norme: Padova è l’unica amministrazione di centro sinistra che se la prende con calma.

Su questa stranezza bocche cucite da parte degli amministratori, ma tra i corridoi di Palazzo Moroni pare ci sia stata un po’ di corrente sul tema che abbia fatto prendere un mal di pancia alla parte sinistra della maggioranza e per guarire si sia rivolta al portavoce-plenipotenziario Massimo Bettin, richiedendo delle modifiche. Le motivazioni non si conoscono, ma è probabile che sia proprio il decreto Minniti che risulti indigesto a quella parte politica.

Per risolvere questo problemino di pancia vedremo se Bettin cercherà di attuare la tecnica del contrappeso, vista già con il nuovo polo sanitario e con la riqualificazione del Foro Boario-arrivo Leroy Merlin, ovvero trovando una sorta di compensazione che possa bilanciare e far passare il mal di pancia. Un po’ come accadeva nel vecchio mondo della politica, che forse può anche funzionare in alcune situazioni, ma purtroppo in questo caso rappresenta non solo uno “schiaffo” e rinnegare un ex ministro della propria area, ma getta un’ombra sul lavoro fin qui ben svolto. Un freno a mano che viene tirato ed un segno di debolezza in vista della ripresa autunnale verso una città che si aspetta molto, sul fronte sicurezza.