S’imbuca al matrimonio, chiede sigaretta e pesta tutti

Ha seminato il caos a un festa di matrimonio un giovane eritreo di 29 anni che a Milano si è introdotto nel cortile interno di palazzo Reale. Ha chiesto una sigaretta alla madre dello sposo e quando lei ha gli ha detto di no ha iniziato ad urlare.

Allora è intervenuto lo sposo, ma le ha prese. Gli sono venuti in soccorso gli invitati, ma le hanno prese pure loro. Sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, ma il fumatore ha aggredito anch’essi. Alla fine sono riusciti a bloccarlo in qualche modo, scoprendo tra l’altro che dovrebbe essere in carcere per via di un’ordinanza di custodia cautelare. È stato arrestato.

(Fonte: Milanotoday)

(Ph. Caffeinamagazine)