72enne ricco e nobile cerca moglie: ecco i requisiti

Sir Benjamin Slade, 72enne aristocratico britannico, cerca una donna che riesca a farlo diventare padre. Il nobile, che vanta un patrimonio multimilionario, promette alla futura moglie un fisso annuale superiore al milione di euro ma, come riporta l’Independent, ci sono dei requisiti da rispettare. «Deve essere una donna in età fertile, ma non una ragazzina, quindi deve avere tra i 30 e i 40 anni. Inoltre, non deve essere alta più di un metro e 65 centimetri».

Inoltre visto che «ogni cosa riguarda gli affari, e anche sposarsi lo è, vorrei una donna intelligente, magari con capacità gestionali, perché così saprei a chi affidare le grandi responsabilità in futuro e farei un affare doppio». La donna ideale di sir Benjamin deve avere anche il porto d’armi e la licenza da pilota di elicotteri, oltre ad accettare di vivere in un castello costruito nel XIII secolo ed essere una buona casalinga e madre. Infine dev’essere un’amante dei viaggi «soprattutto posti esotici». E per quanto riguarda il sesso? La risposta dell’aristocratico lascia poco spazio all’immaginazione: «penso a tutto io, ci so ancora fare».