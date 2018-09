Autonomia, Stefani: «in consiglio dei ministri entro 22 ottobre» [VIDEO]

Condividi

19:57 – Il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani, a margine di un incontro all’Università di Padova ha parlato dell’autonomia richiesta dal Veneto al governo. «Non è una questione sicuramente facile ma decisamente delicata, per cui auspico tempi molto brevi. La mia intenzione è quella di poter portare una bozza di intesa per una prima discussione in Consiglio dei ministri entro il 22 ottobre». Secondo la Stefani, l’autonomia porterà «una gestione di materie al Veneto in modo tale da avere una responsabilizzazione nella spesa ma anche con l’obiettivo di portare sia il nucleo di decisione più vicino ai cittadini che la capacità di gestione. Sono certa che il Movimento 5 Stelle sarà al nostro fianco anche perché c’è già nel contratto di governo e nella cabina di regia che ho varato fin dall’inizio per trattare la questione coinvolgendo decisamente il M5s».

Il governatore del Veneto Luca Zaia commenta soddisfatto: «ad un anno dal referendum trovo ragionevole che il governo batta un colpo. Quello che dicevo prima del referendum si sta concretizzando. Il muro è crollato ma l’autonomia comunque si farà, e indietro non si torna perchè un popolo si è espresso. Oggi parlano tutti delle 23 materie, quando lo dicevamo noi era un’eresia. Noi le chiediamo tutte e le vediamo come un diritto di questa comunità. Possiamo evitare di ripetere “fatta salva la solidarietà e la sussidiarietà nazionale”, perché rischiamo di rimanere col cappello in mano. La solidarietà va data a chi si rimbocca le maniche, a chi non se le rimbocca non deve essere riconosciuto il diritto di esistenza. Noi veneti – ha concluso – l’abbiamo pagato per anni». Zaia ha poi aggiunto: «lo Stato centralista è finito, è fallito, non esiste più e se esiste fa danni. L’unico centralismo che ha funzionato sono le dittature, che io non condivido. In democrazia il centralismo non funziona. I giovani veneti non vanno nei paesi “sfigati” ma in Germania, Gran Bretagna, Australia, tutti paesi dove c’è il federalismo e una visione nuova.. La storia è cambiata grazie al popolo che è andato a votare. Se i veneti non erano pronti si chiudeva il dossier. Si è fatto di tutto per non farci fare il referendum, è scandaloso», ha concluso.