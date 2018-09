Colletta per la Lega? Ci sto. Ma basta fare i tardo-berlusconiani

Condividi

Caro Gian Paolo Gobbo, non sono un militante della Lega, né non l’ho mai votata, ma sono pronto a partecipare anch’io alla colletta perchè il Suo partito continui a esistere. Il motivo va al di là delle idee o appartenenze personali e discende da una questione di principio: una delle forze politiche più importanti d’Italia, addirittura la prima secondo i più recenti sondaggi, una dei due soci del “contratto” che esprime l’attuale governo assieme ai 5 Stelle, non può chiudere baracca di colpo, facendo mancare l’essenziale supporto della sua struttura ai suoi amministratori, parlamentari e componenti nell’esecutivo. Perchè significherebbe privare i suoi elettori dello strumento operativo, per così dire, per essere rappresentati, visto che siamo in una democrazia rappresentativa e partitica (molto poco rappresentativa e piuttosto partitocratica, ma questo è un altro discorso che in questa sede tralasciamo). Tuttavia – ed è qui il punto – non colpisce soltanto i suoi votanti: anche tutti gli altri, anche il sottoscritto cittadino X. Nel ring del conflitto fra le parti, se uno dei concorrenti dall’oggi al domani non ha più i mezzi per competere, la gara diventa falsata, squilibrata, impari a priori, e il gioco democratico ne risulta compromesso. Ecco perchè il mio simbolico euro trovo giusto darvelo: perchè è un gesto a garanzia del diritto di tutti, teorico ma non per questo meno valido, a fare politica (che comunque voi proseguirete a fare, visto che già dal novembre 2017 l’immarcescibile Roberto Calderoli ha fondato in parlamento, nel Misto, il raggruppamento Lega per Salvini premier, e a quanto già da mesi si sta preparando il nuovo partito, la “good bank” che scaricherà sulla vecchia ditta Lega Nord, la “bad bank”, il debito con lo Stato).

Ma l’obolo sarà esclusivamente per questa ragione tutta e solo civile. Non certo per le pseudo-argomentazioni e vergognose contumelie che Voi leghisti avete berlusconianamente vomitato in questi giorni sul Tribunale del Riesame di Genova, che nella sua sentenza per truffa allo Stato ha decretato il sequestro di beni alla Lega per l’equivalente di 48,9 milioni di euro (che la Lega non ha, di qui il mega-collettone popolare). Avete sostenuto, con grande can can attorno di giornalisti da curva sud, che i giudici hanno usato due pesi e due misure rispetto all’analogo caso della Margherita, che aveva visto il tesoriere Luigi Lusi intascarsi milioni di euro di rimborsi elettorali, e proprio nello stesso periodo (2008-2010), ma non per questo punendo il fu partito di Rutelli. Vi dimenticate, o fate finta di dimenticarvi, che a restituire il maltolto fu condannato solo Lusi e non il suo ex partito perchè la Margherita quella volta decise di chiedergli i danni, costituendosi parte civile. Il vostro segretario Matteo Salvini, invece, preferì non farlo, forse per un residuo di deferenza verso l’ex grande capo Umberto Bossi (e potrebbe starci), ma anche per l’ex gestore dei conti Francesco Belsito (e questo francamente si spiega meno; fra l’altro, ora sostiene che quando se ne andò dalla Lega in cassa c’erano 40 milioni…). Bossi e Belsito, per la cronaca, sono stati condannati per appropriazione indebita, 2 anni e 3 mesi a Milano e altri 2 anni e mezzo a Genova il primo, 2 anni e 6 mesi a Milano e 4 anni e 10 mesi a Genova il secondo. Comunque sia, la bella pensata di Salvini cosa è stata, colpa delle “toghe rosse”, capaci di influenzare mentalmente a distanza il vostro leader?

L’accusa più devastante, però, è purtroppo anche la più trita: il solito ritornello da forzista patologico sulla “magistratura” (così, genericamente, tutta intera) che “attacca” (con un iter giudiziario di esami e appunto riesami) imbastendo un “processo politico” (ergo un tribunale della Repubblica non sarebbe più un tribunale ma praticamente un partito, o una succursale di partito). Ora, sangue freddo e mente lucida, analizziamo il filotto di sesquipedali e gravissime fesserie. 1) Anzitutto i fatti. Dopo la condanna, i pm avevano chiesto di sequestrare tutto, ma il Riesame aveva loro risposto picche. E’ stata la Cassazione, suprema corte del nostro ordinamento giudiziario, a ribaltare la decisione, che il Riesame ha dovuto accogliere. Son tutti rossi, anti-leghisti e avversari del governo legastellato, i magistrati di questa filiera che va dalla pubblica accusa su su fino agli ermellini cassazionisti? Evidente che è un’assurdità. 2) I soldi dirottati da Belsito e Bossi per improbabili investimenti in Tanzania, diamanti inclusi, o comprare auto di grossa cilindrata, pagare multe e contravvenzioni, finanziare spese necessarie per i lavori di ristrutturazioni in immobili di Roma e Gemonio e acquistare una laurea in economia a Tirana per il figlio del Senatur, Renzo detto il Trota (condannato anche lui) fanno parte di una rendicontazione a cui «mancavano pezze giustificative per i due terzi delle spese del Movimento», cioè 46 milioni, si legge nella sentenza. Ecco spiegata la sproporzione fra la parte usata dalla coppia Bossi&Belsito e l’ammontare totale del pignoramento. 3) La magistratura farebbe politica contro la Lega. E’ defatigante dover ripetere sempre le stesse cose, ma necesse est: se qualsiasi cittadino di questo Stato, Salvini o il segretario veneto Gianantonio Da Re o il redivivo Mario Borghezio o qualsiasi leghista o presunto tale, ritiene che non “la magistratura”, che esiste in quanto potere e ordine ma si materializza poi in questo o quel pubblico ministero o giudice o tribunale collegiale o corte, ma quel preciso e identificato pubblico ministero o giudice o tribunale collegiale o corte abbia emesso un’ordinanza o una sentenza inficiata da motivazioni extra-giuridiche, si reca alla Procura competente e sporge denuncia. Punto e a capo. Altrimenti il suo giudizio, espresso pubblicamente, non è che un’insinuazione o accusa diffamatoria.

Mera propaganda, che nell’altro caso giudiziario che investe direttamente Salvini come ministro dell’Interno (indagato sulla vicenda della nave Diciotti) ha ripescato pure l’arma fine-di-mondo per la delegittimazione di un’istituzione sull’altra: il consenso popolare come scudo e lavacro dall’intervento della Legge. Fra parentesi: personalmente, pensiamo che le accuse al vicepremier leghista non stiano in piedi. Ma di qui a scambiare una Procura per il braccio armato di qualcuno, ce ne corre. Non perchè quel singolo pm magari non possa essere di sinistra o di centro o quel che pare a lui, ma perchè ad un’iniziativa della giustizia ci si difende nelle sedi della giustizia. Non fuori da esse, screditandola in quanto tale, con complottismi facili e senza precisi riscontri. Altrimenti è liberi tutti, la legge diventa più uguale per alcuni, e quel poco di senso di legalità degli Italiani rimasto dopo vent’anni di berlusconismo affonda ancora di più. Cari leghisti, finitela di imitare ancora il tutankhamon finto liberale di Arcore – anzi, mollatelo una volta per sempre, ne abbiamo piene le scatole di lui e del suo sorriso imbalsamato. Così magari l’aiuto ve lo si dà anche più volentieri.

