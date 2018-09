Concerti Padova, a febbraio arrivano i Subsonica

Condividi

Il prossimo 12 febbraio 2019 a Padova per l’unica data veneta il gruppo pop-elettronico torinese dei Subsonica sarà in concerto al palasport di San Lazzaro, conosciuto come Kioene Arena. Dalle 10 di oggi sono in vendita i biglietti su Ticket One.

Sarà un’occasione per presentare il loro ottavo album in studio che uscirà il 12 ottobre, anticipato dal singolo “Bottiglie rotte“. I biglietti per il concerto patavino della band di Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio costano dai 34 ai 46 euro.

(Ph. Facebook – Subsonica a Padova)