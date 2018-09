Di Battista: «Lega restituisca maltolto fino all’ultimo centesimo»

Condividi

Linkedin email

Alessandro Di Battista intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo in diretta dal Guatemala parla del sequestro di 49 milioni della Lega. «Deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l’assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche miei». Secondo Di Battista la Lega «si sputtanerebbe» sia se si tirasse indietro sulla nazionalizzazione di Autostrade e sia se fermasse la riforma anticorruzione di Bonafede.

Per quanto riguarda la durata di questo governo, che vede un sodalizio M5S-Lega, Di Battista commenta: «non so quanto durerà, mi auguro che faccia cose buone e nei primi cento giorni si è fatto tanto. Con il Pd non si sarebbero cancellati i vitalizi e non si sarebbe approvato il decreto dignità. Io non devo difenderlo per forza ma lo sostengo perché penso che solo con questo governo si possano garantire certi diritti anche se non faccio parte della Lega e non amo particolarmente Salvini». E conclude dicendo: «il razzismo dilaga in tutto il mondo e sarà così finchè i governi, soprattutto quelli di sinistra, continueranno a distruggere i diritti economici e sociali. E’ un capolavoro del sistema quando i popoli, anche gli italiani, se la prendono con chi sta peggio di loro. Ma occorre da parte dei governi ristabilire equità sociale».