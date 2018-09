Divorzio, addio assegno mantenimento? Proposta in Senato

Condividi

Il senatore della Lega Simone Pillon ha presentato una proposta di legge sul divorzio per abolire l’assegno di mantenimento. Il disegno sull’affido paritario porta la firma di esponenti della Lega e del M5S e prevede che i figli vivano equamente in due case e che entrambi i genitori provvedano al sostentamento. In questo modo, sostiene Pillon, scomparirebbe la figura del «padre bancomat» e «genitore della domenica». Per i minorenni verrebbe inoltre introdotta la figura del mediatore familiare che incontrerà i figli a pagamento per 6 mesi.

(Fonte: Giovanna Stella su Ilgiornale.it)